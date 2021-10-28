Оплата нерабочей недели во Владивостоке с 30 октября по 7 ноября 2021: дадут ли зарплату в двойном размере

Из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Указом президента РФ нерабочая неделя начнется с 30 октября по 7 ноября в России с целью снизить число заболевших коронавирусом. При этом каникулярные дни должны быть с сохранением зарплаты.

В пресс-службе Приморья рассказали, как будет выплачиваться зарплата сотрудникам, которые будут отдыхать в период с 30 октября по 7 ноября. Указ о сохранении заработной платы распространяется на всех, и каждое предприятие руководствуется им самостоятельно. То есть каждый работодатель сам решает, будет ли организация работать в каникулярные дни.

- Заработную плату каждый субъект также выставляет самостоятельно, но ее сохранение обязательно, согласно указу президента. Все остальное – предприятия решают сами, - прокомментировали в ведомстве.

Уже известно, какие организации Приморья не уходят на каникулы. Поликлиники будут работать все дни, кроме 31 октября, 4 и 7 ноября, график прививочных пунктов останется без изменений. С 1 по 3 ноября в 73 детских садах откроют дежурные группы, в первую очередь для детей, чьи родители работают в организациях жизнеобеспечения.

Напомним, по результатам опроса, который проводил портал соискателей SuperJob, почти 50% жителей приморской столицы готовы выйти на работу в каникулярную неделю, даже при условии сохранения заработной платы.

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