Учеников школы в Партизанске срочно эвакуировали из-за угрозы минирования

Фото: принтскрин видео, предоставленного КП
Учеников МБОУ CОШ №6 в Партизанске эвакуировали. Неизвестный предупредил полицию, что учреждение заминировано. Он позвонил по телефону. Об этом "КП-Владивосток" сообщили очевидцы - родители.
На кадрах с места видно, что ученики стоят на улице и ждут дальнейших распоряжений. Сейчас в учреждении работают сотрудники правопорядка и пожарные. Экипаж ДПС оцепил место и перекрыл въезд.
О присутствии саперов не сообщается.
Учеников в здании было немного. Основная часть уроков уже прошла - эвакуировали детей, обучающихся со второй смены, уточнили родители.
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