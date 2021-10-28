Учеников школы в Партизанске срочно эвакуировали из-за угрозы минирования

Фото: принтскрин видео, предоставленного КП

Учеников МБОУ CОШ №6 в Партизанске эвакуировали. Неизвестный предупредил полицию, что учреждение заминировано. Он позвонил по телефону. Об этом "КП-Владивосток" сообщили очевидцы - родители.

На кадрах с места видно, что ученики стоят на улице и ждут дальнейших распоряжений. Сейчас в учреждении работают сотрудники правопорядка и пожарные. Экипаж ДПС оцепил место и перекрыл въезд.

О присутствии саперов не сообщается.

Учеников в здании было немного. Основная часть уроков уже прошла - эвакуировали детей, обучающихся со второй смены, уточнили родители.

Редакция следит за развитием событий.

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