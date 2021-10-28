Творческая общественность Врангеля и Фонд «Восточный Порт» отметили 2-летие клуба «Активное долголетие»

Фото: АО «Восточный Порт»

Вторую годовщину «Активного долголетия» на этой неделе отметили сотрудники Фонда «Восточный Порт», участники творческих студий и мастерских, организованных на базе известного во Врангеле клуба. В рамках празднования дня рождения «Активного долголетия» Фонд организовал для участников клуба незабываемый выезд на природу, поздравил с достижениями членов мастерской прикладного творчества «Сувенир», танцевального коллектива «Активное долголетие» и вокальной студии «Приморские напевы», отметив благодарностями их талантливых руководителей – Ирину Александровну Хиля и Ольгу Анатольевну Беляеву.

– Хочется отметить огромную и неоценимую роль Фонда «Восточный Порт» в появлении на «творческой карте» Находки такого очага культуры и просвещения, как клуб «Активное долголетие», а также самобытных коллективов, делающих громкие успехи и развивающихся буквально на глазах, – отметила руководитель вокальной студии «Приморские напевы» Ольга Беляева. – Поддержка Фонда чувствуется во всем – от предоставления сценических нарядов, до организации поездок на концерты и фестивали. Уверена, что при такой надежной заботе, коллективы клуба ждет блестящее будущее.

Фото: АО «Восточный Порт»

Клуб «Активное долголетие» был открыт 25 октября 2019 года в рамках реализации Фондом «Восточный Порт» программы социального развития «Ветераны», ключевым направлением которой является забота о пожилых людях. Идея создания площадки для проведения досуга старшего поколения принадлежит Дмитрию Бороде, директору ДК Врангеля, члену Попечительского совета Фонда «Восточный Порт» и активным жителям поселка. За время своей работы клуб «Активное долголетие» сумел завоевать множество положительных откликов среди жителей Врангеля.

Фото: АО «Восточный Порт»

Для всех желающих на базе клуба организованы вокальная и танцевальная студии, мастерская прикладного творчества, утренняя комплексная зарядка, проводятся курсы повышения компьютерной грамотности, занятия по обучению работе со смартфонами, встречи с представителями власти и познавательные лекции по истории Врангеля. На площадке «Активного долголетия» регулярно проходят отчетные творческие мероприятия и концерты. В этом году ансамбль «Приморские напевы» стал дипломантом престижного конкурса вокалистов «Голоса Приморья», а участницы танцевальной студии «Активное долголетие» покорили зрителей исполнением «Майского вальса» на фестивале в Находке. Добиться новых для себя успехов молодым творческим коллективам из поселка Врангель помогают упорные репетиции и, ставшая доброй традицией, поддержка Фонда «Восточный Порт».

Клуб «Активное долголетие» расположен по адресу: г. Находка, микрорайон Врангель, Приморский проспект, 14.

Фото: АО «Восточный Порт»

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