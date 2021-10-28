Во Владивостоке восемь автобусов на время меняют маршрут из-за ремонта теплосетей на Суханова

Изменение схемы движения автобусов №5 и 63 Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке восемь автобусов изменят свой маршрут из-за ремонтных работ в районе Суханова, 6, которые начнутся 29 октября в 17:00 и продлятся до 1 ноября 9:00, сообщили в пресс-службе мэрии.

По информации городского управлении транспорта в указанные даты изменится маршрут следующих автобусов: № 5, 15к, 16ц, 22, 29, 38, 63 и 68.

Схема движения транспорта будет следующей:

- № 5 после съезда с Золотого моста: «ДВГТУ» – «Площадь Борцов Революции» – «Изумруд» – «Картинная галерея» – «Гоголя» – «Студенческая», далее по установленному маршруту;

- № 15к после съезда с Золотого моста: «Фуникулер» – «Тихоокеанский» – «Картинная галерея» – «Краевая больница» – «Площадь Борцов Революции» – «Изумруд» – «Картинная галерея» – «Гоголя» – «Студенческая», далее по установленному маршруту;

- № 16ц: «Тихоокеанский» – «Картинная галерея» – «Краевая больница» – «Площадь Борцов Революции» – «Изумруд» – «Картинная галерея» – «Гоголя» – «Тихоокеанский», далее по установленному маршруту;

- № 22 после съезда с Золотого моста: «Фуникулер» – «Тихоокеанский» – «Картинная галерея» – «Краевая больница» – «Площадь Борцов Революции» – «Изумруд» – «Картинная галерея» – «Гоголя» – «Студенческая», далее по установленному маршруту;

- № 29: «Фуникулер» – «Тихоокеанский» – «Картинная галерея» – «Краевая больница» – «Площадь Борцов Революции» – «Изумруд» – «Картинная галерея» – «Гоголя» – «Студенческая», далее по установленному маршруту;

Изменение схемы движения автобусов №15К, 22 и 29 Фото: Администрация Владивостока

- № 38: «Тихоокеанский» – «Картинная галерея» – «Краевая больница» – «Площадь Борцов Революции» – «Изумруд» – «Картинная галерея» – «Гоголя» – «Тихоокеанский», далее по установленному маршруту;

- № 63: «Фуникулер» – «Тихоокеанский» – «Картинная галерея» – «Краевая больница» – «Маяк» – «Площадь Борцов Революции» – «Изумруд» – «Картинная галерея» – «Гоголя» – «Студенческая», далее по установленному маршруту;

- № 68: «Ломоносова» – «Тихоокеанский» – «Картинная галерея» – «Краевая больница» – «Площадь Борцов Революции» – «Изумруд» – «Картинная галерея» – «Гоголя» – «Студенческая» – «Ломоносова», далее по установленному маршруту.

Ремонт на улице Суханова и Хабаровской проводится для предотвращения аварий, которые происходят при запуске отопительных систем. В администрации города уточняли, что нужно также избежать гололеда из-за прорывов. Планируют заменить 45 метров сетей на Суханова, 25 - на Хабаровской.

Напомним, 27 октября во Владивостоке из-под асфальта хлынули потоки горячей воды при подаче отопления. Причиной возникновения «гейзера» стала изношенность труб. С 21 октября специалисты ВПЭС обнаружили более 70 порывов, устранили 53.

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