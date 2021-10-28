Суд Приморья решил оставить под стражей пьяного водителя, который устроил смертельное ДТП

Водитель 7 раз привлекался к административной ответственности в 2021 году. Фото: Пресс-служба УМВД Приморья.

Суд Приморья оставил не стал менять свое решение после рассмотрения апелляции по делу пьяного водителя, который 17 октября устроил смертельное ДТП на проспекте 100-летия Владивостока. Мужчина останется под стражей.

Следствие выдвинуло версию, что 44-летний мужчина сидел за рулем Mersedes Benz в нетрезвом состоянии. Он выехал на встречку и ударился с автомобилем Mazda Axela, за которым сидел 24-летний водитель. Он скончался на месте аварии из-за получения травм, несовместимых с жизнью. Участником аварии был еще один автомобиль — Toyota Prius, который пострадал в меньшей степени. ДТП произошло в ночное время суток.

В пресс-службе УМВД Приморского края сообщили, что у водителя Mersedes Benz стаж вождения был более 10 лет. В 2021 году он несколько раз привлекался к административной ответственности.

Прокуратура Владивостока взяла уголовное дело под свой контроль. Виновник аварии может получить до 7 лет лишения свободы.

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