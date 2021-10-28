В Приморье закончили ремонт 20 километров дорог туристических маршрутов

Ремонтные работы продолжат в 2022 году. Фото: АО «СПЕЦСУ», АО «Примавтодор».

Мэрия Приморского края отчиталась о проделанном ремонте на некоторых участках дорог в регионе. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» рабочие обновили покрытие 20 километров дорог по направлениям популярных туристических маршрутов.

Вместе со свежим асфальтом на некоторых участках проезжей части также появились обновленные разметки и дорожные указатели. Ремонт длился с весны 2021 года.

— Мы не только выкладывали новый асфальт, но и меняли старый грунт, который уже не справлялся с нынешним трафиком, и из-за этого на дороге появлялись пучины, — рассказал подрядчик Иван Зайченко.

В Минтрансе Приморского края заявляют, что благодаря этому нацпроекту в общем сложности в регионе приведено в порядок около 400 километров дорог.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03