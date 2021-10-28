Во Владивостоке цирк объявил о закрытии до 15 ноября

Горожане еще не скоро увидят выступление с летающими тюленями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке о своем закрытии объявил цирк. Оно продлится, как минимум, до 15 ноября 2021 года, об этом администрация цирка сообщила в сноске на своем сайте.

Закрыться пришлось из-за приказа Минкульта об объявлении нерабочей недели для всех федеральных организаций культуры. Однако, с 15 ноября посетить цирковые выступления смогут все желающие, у кого будет QR-код, ПЦР-тест паспорт.

— Ранее приобретенные билеты по-прежнему действуют с сохранением мест. Обменивать их не нужно. Мероприятия, запланированные на 30 и 31 октября на 16:00, переносятся на 11 и 12 декабря на 16:00, — говорится в сноске.

Администрация цирка сделала акцент на том, что возврат билетов невозможен согласно закону о защите прав потребителя.

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