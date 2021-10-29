В Приморье поставлен новый рекорд заболеваемости в 275 случаев заражения за 28 октября

Из архива КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Региональный оперштаб опубликовал очередную сводку по заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки, 28 октября, в Приморье 275 новых случаев заражения. Выздоровели 252 приморца. Темп заражения растет с высокой динамикой.

По состоянию на конец октября в крае заболели 75 677 жителей, а выздоровели 67 142.

Не справились с болезнью еще 4 приморца, всего летальных исходов у заболевших коронавирусной инфекцией 1 254.

В Приморье набирает обороты кампания по иммунизации населения, хотя бы одним компонентом привились уже 506 807 человек.

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