Жители Приморья могут проводить онлайн-платежи на региональном портале «Госуслуги»

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ПАО «МТС-Банк» и Министерство цифрового развития и связи Приморmя объявляют о начале работы полнофункционального платежного сервиса на региональном портале «Госуслуги». Теперь жители края смогут просматривать онлайн все свои начисления в режиме «единого окна». Оплатить начисления можно там же всего в несколько кликов: коммунальные платежи, налоговые задолженности, штрафы ГИБДД и ФССП и многое другое.

Для жителей Приморского края на портале https://gosuslugi.primorsky.ru/ МТС Банк реализовал функционал «Личный платежный кабинет». Чтобы просмотреть начисления в одном месте, пользователю достаточно ввести свои логин и пароль от портала госуслуг с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Оплатить счета просто и удобно с помощью банковской карты любого банка, электронного кошелька или счета мобильного телефона всего за несколько минут. Это займет всего 3-5 минут.

Помимо удобного функционала оплаты всех начислений в режиме «одного окна», который позволяет значительно экономить время, МТС Банк внедрил возможность пакетной оплаты и сохранения платежных инструментов.

Как отметила вице-президент, руководитель блока цифрового бизнеса МТС Банка Екатерина Резникова, в планах расширить функционал сервиса, в том числе появится право платить госпошлины за оформление водительских прав, паспорта, лицензий, а также пользователи смогут передавать показания за электроэнергию, холодную и горячую воду, газ и многое другое. Резникова подчеркнула – это еще один шаг к планомерной цифровизации Приморья, а умные платежные сервисы – неотъемлемый инструмент цифровой социальной среды в наши дни.

Директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева сказала, что проект их компании позволяет обеспечить удобный, безопасный и максимально широкий выбор инструментов для оплаты различных услуг.

– Пользователю достаточно один раз в месяц зайти на портал и потратить 3-5 минут для оплаты удобным для него способом — с помощью карт любых банков и платежных систем, электронных кошельков или счета мобильного телефона. Я уверена, что приморцы быстро оценят положительный эффект от внедрения нового сервиса, – добавила Сысоева.

По мнению министра цифрового развития и связи региона Константина Волошина, это первый шаг в создании цифровых сервисов онлайн оплаты.

– Министерством цифрового развития и связи Приморья совместно с министерством энергетики и газоснабжения края запланировано в конце 2021 года опубликовать комплексную услугу по заключению договоров на электроснабжение в электронном виде для оказания услуг населению региона сетевыми и энергетическими компаниями. Данная услуга проходит тестирование. Перевод процедуры в электронный вид на региональном портале госуслуг устранит административные барьеры, сократит фактическое время предоставления услуг сетевыми организациями и обеспечит передачу необходимых документов в электронном виде, – пояснил Волошин.

Проект по внедрению платежного сервиса реализован в рамках подписанного соглашения между МТС Банком и Министерством цифрового развития и связи Приморского края.

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