Озеленители Владивостока высадят в зиму 80 тысяч луковиц тюльпанов и гиацинтов

Специалисты трудятся в разных районах города. Фото: vlc.ru

В столице Приморья не прекращаются ни на день работы по благоустройству. И речь идет не только о ежедневной уборке, ремонте дорог и других объектов, но и о озеленении. Несмотря на календарную осень, специалисты администрации города трудятся не покладая рук. Ведь чтобы в следующем году столица Приморья заиграла яркими красками, а воздух благоухал ароматом цветов, часть из них нужно высадить уже сейчас.

Сотрудники муниципального предприятия «Дороги Владивостока», которые в том числе занимаются озеленением, готовят к высадке в зиму 80 тысяч луковиц тюльпанов и гиацинтов. Традиционно именно эти цветы первыми будут радовать жителей города весной.

– Посадка тюльпанов осуществляется именно осенью, чтобы луковицы прошли период зимнего покоя в земле. Весной красочные композиции из тюльпанов и гиацинтов появятся в разных районах города. Как правило, это будут те адреса, где можно наблюдать их яркое цветение каждую весну, – поделилась Лилия Остюкова, руководитель отдела озеленения.

Также представители городской администрации продолжают высаживать в разных районах Владивостока новые кустарники и деревья. Благо погода позволяет и почва еще не промерзла. Помимо этого, озеленители оформляют газоны и проводят санитарную и формировочную обрезку растений.