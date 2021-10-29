Из-за продолжающейся пробки в Шкотово организовано реверсивное движение

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У желающих приехать из Владивостока в Находку могут возникнуть серьезные трудности – на трассе у поселка Шкотово проводят ремонт дороги. Организовано реверсивное движение – это значит, что в разные направления машины движутся по одной полосе. Ремонт завершат только на следующей неделе.

Отметим, такая мера создает угрозу аварийности – водителям нужно быть крайне внимательными.

На 11:30 в этом участке дороги крайне медленное движение

Ранее корреспонденту «КП-Владивосток» удалось узнать, что работы проводит филиал «Шкотовский» АО «Примавтодор». Дорожные знаки должны предупреждать, что в этом месте ведется кипучая деятельность.

О том, что «мертвая» пробка никуда не ушла, редакции сообщили очевидцы. В среду, 27 октября, в АО «Примавтодор» корреспонденту удалось узнать, что работы ведут с 21 октября. Был снят асфальт, затем провели засыпку щебня по одной полосе, а закончат уже на следующей неделе, в начале ноября.

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