«Пункт назначения» в миниатюре: в стекло приморского водителя прилетела огромная отвертка

Фото: dps_vl

В Приморье житель чудом спасся, проезжая по трассе Кневичи-Заводской. Из встречного большегруза в лобовое стекло приморца прилетела огромная отвертка – при чем, со стороны руля. Ситуацию тут же окрестили экранизацией «Пункта назначения» - фильма ужасов с аналогичным сценарием.

На кадрах автора лобовое стекло точечно пробито инструментом. Около 20 сантиметров не хватило, чтобы достать до головы водителя.

В комментариях в соцсети, где опубликовали кадры, приморцы поражены ситуацией. Нашлись и те, кто советует обратиться к религиям: якобы, судьба явно на что-то намекает водителю.

Напомним, это участились случаи, когда стекла автомобилей бьют инородние предметы. Недавно во Владивостоке жители жаловались на хулиганов, бьющих стекла воздушным ружьем или рогаткой. Более того, неизвестный на прошлой неделе открыл стрельбу по рейсовому автобусу.

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