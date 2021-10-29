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Владивосток29 октября 2021 5:03

«Райское местечко» под Владивостоком ждет толпу туристов

Приморцы называют его местом медитации от тревог
Анастасия АЛЯМКИНА
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Фото: @tvoyvladivostok

Фото: @tvoyvladivostok

Жители Владивостока нашли «райское местечко», где можно забыть про рутинные заботы и тревоги. Природа особенно красива осенью, когда верхушки деревьев окрашены в различные цвета, а листья шуршат под ногами прохожих. Именно так и выглядит живописный парк на Менделеева во Владивостоке.

Пространство на улице Менделеева, 14, покорило владивостокцев. На территории есть чистый водоем с небольшими видовыми площадками, где можно собраться с друзьями или устроить фотосессии. Парк оборудован лавочками на каждом шагу. Есть в парке и качели - даже для взрослых. Для самых маленьких предусмотрена обустроенная детская площадка.

Отдыхающие отмечают, что на выходных в парке много людей, но в будни не у всех есть возможность и силы поехать куда-то сразу после работы. Также некоторые подолгу стоят за билетами. Но, как говорят приморцы, парк стоит того, чтобы перетерпеть некоторые трудности. Вход стоит 200 рублей, для детей есть скидки.

Парк Владивосток
instagram.com/svodka25

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