«Райское местечко» под Владивостоком ждет толпу туристов

Фото: @tvoyvladivostok

Жители Владивостока нашли «райское местечко», где можно забыть про рутинные заботы и тревоги. Природа особенно красива осенью, когда верхушки деревьев окрашены в различные цвета, а листья шуршат под ногами прохожих. Именно так и выглядит живописный парк на Менделеева во Владивостоке.

Пространство на улице Менделеева, 14, покорило владивостокцев. На территории есть чистый водоем с небольшими видовыми площадками, где можно собраться с друзьями или устроить фотосессии. Парк оборудован лавочками на каждом шагу. Есть в парке и качели - даже для взрослых. Для самых маленьких предусмотрена обустроенная детская площадка.

Отдыхающие отмечают, что на выходных в парке много людей, но в будни не у всех есть возможность и силы поехать куда-то сразу после работы. Также некоторые подолгу стоят за билетами. Но, как говорят приморцы, парк стоит того, чтобы перетерпеть некоторые трудности. Вход стоит 200 рублей, для детей есть скидки.

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