«Это на квартиру в центре»: в Приморье заметили воровку деликатеса

Из архива КП
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В одном из магазинов Приморья в объектив камер наблюдения попалась женщина, ворующая фисташки. На видео она ведет себя спокойно: осматривает прилавок, берет банку и в этот же момент, видимо, принимает решение ее «свистнуть».
Комичное видео с женщиной лет 30-ти стало достоянием соцсетей, а приморцы тренируются в юморе в комментариях.
- С ценами на фисташки – это хищение в крупном размере.
Жители добавили: такую банку можно продать, а на вырученное купить квартиру в центре Владивостока. Другие защитили женщину: мол, она просто «хозяюшка», и емкость нужна ей для сыпучих продуктов на кухне.
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