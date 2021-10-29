«Это на квартиру в центре»: в Приморье заметили воровку деликатеса

Из архива КП Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В одном из магазинов Приморья в объектив камер наблюдения попалась женщина, ворующая фисташки. На видео она ведет себя спокойно: осматривает прилавок, берет банку и в этот же момент, видимо, принимает решение ее «свистнуть».

Комичное видео с женщиной лет 30-ти стало достоянием соцсетей, а приморцы тренируются в юморе в комментариях.

- С ценами на фисташки – это хищение в крупном размере.

Жители добавили: такую банку можно продать, а на вырученное купить квартиру в центре Владивостока. Другие защитили женщину: мол, она просто «хозяюшка», и емкость нужна ей для сыпучих продуктов на кухне.

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