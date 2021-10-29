Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток29 октября 2021 5:18

«Это на квартиру в центре»: в Приморье заметили воровку деликатеса

Приморцы отметили, что за продукт «берут» как за камчатский краб
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из архива КП

Из архива КП

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В одном из магазинов Приморья в объектив камер наблюдения попалась женщина, ворующая фисташки. На видео она ведет себя спокойно: осматривает прилавок, берет банку и в этот же момент, видимо, принимает решение ее «свистнуть».

Комичное видео с женщиной лет 30-ти стало достоянием соцсетей, а приморцы тренируются в юморе в комментариях.

- С ценами на фисташки – это хищение в крупном размере.

Жители добавили: такую банку можно продать, а на вырученное купить квартиру в центре Владивостока. Другие защитили женщину: мол, она просто «хозяюшка», и емкость нужна ей для сыпучих продуктов на кухне.

Женщина в Приморье ворует фисташки
Видео: vdk_news

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03