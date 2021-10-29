Минздрав Приморья: «Самая изученная и массовая вакцина - «Спутник V»

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав Приморского края назвал «Гам-КОВИД-Вак» (международное торговое название «Спутник V») вакциной, поставки которой больше всего в регионе. Препарат вводится с промежутком в три недели - а иммунитет у привитого появляется уже на 42-й день с прививки.

- Это самый изученный препарат, который массово применяется с сентября прошлого года и показал свою высокую эффективность. В регион доставлено 519 794 дозы этой вакцины. Она показана для граждан от 18 лет и старшей возрастной группы от шестидесяти лет, - цитирует пресс-служба правительства края слова медиков.

В одном флаконе вакцины от одной до пяти доз. Когда медсестры размораживают флакон перед вскрытием, они должны быть уверена, что все дозы используют по назначению. Вскрытый флакон необходимо ввести в течение получаса либо утилизировать, добавили в пресс-службе.

Сейчас в крае работают больше 200 пунктов для вакцинации - мобильных и стационарных. Несмотря на рост темпов вакцинации (на 29 октября уже 506 807 человек). Однако с каждым днем Приморский край бьет собственные рекорды по количеству новых зараженных за сутки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14