Видно с центра города: клубы черного дыма заметили на Чуркине во Владивостоке

Фото: предоставлено КП

Во Владивостоке заметили огромные клубы черного дыма, сгущающиеся над торговой базой на улице Киевской. О том, что пожар замечен близ торговой точки, сообщили очевидцы.

Дым заметен издалека: жители снимают черные клубы с центра города и даже с Первой Речки. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 12:18. Спустя 5 минут на место прибыли первые пожарные расчеты.

Дым виден с разных точек города. Фото: София МИХАЙЛОВА

– В ходе разведки было установлено, что горит мусор рядом с базой и часть теплотрассы. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пострадавших нет. Перехода огня на базу не допущено, – прокомментировали «КП-Владивосток» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Черный дым всполошил население. Фото: Милана СОКОЛ

Очаг возгорания локализовали в 12:44. В тушении участвуют 22 человека и 4 спецмашины.

Напомним, недавно аналогичная трагедия случилась на парке Некрасовского рынка - пострадало 700 квадратных метров павильонов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14