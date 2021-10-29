В холодильнике все еще тортики: кадры с места пожара на Некрасовском рынке Владивостока

Фото: РИА VladNews

Пожар на рынке на улице Некрасовской во Владивостоке запомнится горожанам надолго. Дым поднялся до высоты пятиэтажек, все силы органов правопорядка и, конечно, пожарных направились на работы по тушению. Горел рынок в сумме порядка семи часов: стало известно, что осталось от павильонов.

Фото: РИА VladNews

Фоторепортаж с места событий опубликовали РИА VladNews. На кадрах видны последствия ужасного пожара - его площадь в итоге составила 700 квадратных метров. В холодильниках продуктовых точек все еще стоит еда: тортики, напитки и колбасы. В уничтоженных огнем павильонах можно разглядеть назначение участка: где-то заметны стеллажи с посудой, а где-то - продукты.

Фото: РИА VladNews

Напомним, мэрия пытается помочь пострадавшим коммерсантам: арендаторам выплатят до 40 тысяч с 15 ноября, если те подадут нужный пакет документов (заявление и подтверждение аренды участка, а также факта пожара). Фонд развития Приморского края, микрокредитная организация, предлагает займ до миллиона по сниженной ставке - 1% годовых (с наступлением второго года 7,5%).

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