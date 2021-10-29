«Восточный Порт» подготовил высокотехнологичное оборудование для работы в зимний период

Фото: АО «Восточный Порт»

Крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт» завершил масштабную подготовку производственных мощностей к работе в зимний период. Все механизмы прошли плановый осмотр и ремонт, сформирован необходимый запас экологически безопасных реагентов для обработки конвейерного оборудования и территории порта. Комплекс мероприятий направлен на улучшение пылеподавляющих функций техники в условиях низкой влажности и отрицательных температур.

В преддверии зимы портовики провели профилактику вагоноопрокидывателей и перегрузочного оборудования – реклаймеров, стакеров, судопогрузочных машины, систем аспирации, снегоуборочной и другой техники. Для специализированного терминала приобретены в необходимом объеме и работают вакуумные пылеуборочные машины, снегогенераторы и вакуумные погрузчики. Условия эксплуатации предполагают круглогодичное использование спецтехники, в том числе, в условиях отрицательных температур.

Снегогенераторы на самоходном портальном комплексе. Фото: АО «Восточный Порт»

С середины октября здесь запущена в эксплуатацию уникальная для дальневосточного региона система вагоноразмораживателей. Крытые тепляки конвективного типа способны одновременно вести разогрев 160 полувагонов с угольной продукцией, исключая механическое и термическое повреждение подвижного состава. Такого оптимального результата специалистам «Восточного Порта» ранее удалось добиться в ходе сотрудничества и совместных испытаний с учеными кафедры «Теплоэнергетики и теплотехники» ДВФУ.

Стоит отметить, что производственный процесс в «Восточном Порту» меняется с наступлением сезона низких температур. Начиная с октября, груженые полувагоны подаются на бурорыхлительный комплекс, где смерзшийся уголь разделяется на части. Затем полувагоны поступают в вагоноразмораживающие устройства, где замерзший груз быстро оттаивает. Чтобы предотвратить повторное смерзание угля при подаче полувагонов под выгрузку в крытые вагоноопрокидыватели, 600 метров пути следования составов закрыто ветрозащитными сооружениями. Для максимального эффекта они оснащены инфракрасными излучателями.

Тепляки и ИФ-обогреватели. Фото: АО «Восточный Порт»

– Благодаря почти полувековому опыту «Восточного Порта» сформирован не имеющий аналогов на Дальнем Востоке России комплекс оборудования и технологических процессов, обеспечивающий равномерную и бесперебойную выгрузку вагонов в зимний период. Уникальность наших тепляков обусловлена их выгодным размещением, не по пути в вагоноопрокидыватели. Таким образом, процесс размораживания вагонов не оказывает сдерживающего воздействия на пропускную способность «опрокидов», – отмечает и.о. главного инженера Специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт» Андрей Осавлюк. – С наступлением холодного времени года погрузочно-разгрузочные работы на терминале включают в себя несколько дополнительных этапов. В итоге восстанавливается сыпучесть угля за минимально возможные сроки и гарантируется полная сохранность вагонного парка. Самое главное, такой процесс практически исключает негативное воздействие на окружающую среду.

Состав в инфракрасном обогревателе. Фото: АО «Восточный Порт»

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