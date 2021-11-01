Осенние «каникулы»: чем занять ребенка на удаленке

Фото: Мария ЛЕНЦ

С сегодняшнего дня многие приморцы в очередной раз ушли на «каникулы»: школьники на настоящие каникулы, студенты – на дистанционное обучение, а родители – на удаленку. При этом Минздрав рекомендует пореже посещать общественные места и по возможности ограничить социальные контакты. Но детям дома скучно, а родители не знают, чем их занять. Вместе с экспертами МТС подготовили для вас подборку активностей, которые точно заинтересуют детей и взрослых.

Малышам

Отличная идея – начать утро вместе с ребенком с небольшой зарядки, которая вполне может продолжиться зажигательными танцами или караоке. Например, на deti-online.com много песен, стихов и загадок. Здесь же множество чудесных аудиосказок, под которые ребенок спокойно уснет в тихий час.

Онлайн-кинотеатр KIONоткрывает доступ к самым лучшим мультикам. От «Золотой коллекции Союзмультфильма» до самых свежих мультсериалов современности. А еще множество детских и семейных фильмов для совместного просмотра.

Детская комната «Arzamas» тоже собрала мульфильмы, книжки, музыку старых пластинок Мелодии для малышей, видеолекции и игры, а для подростков – интересные подкасты.

Школьникам

«Российская электронная школа» – это бесплатный образовательный ресурс, рекомендуемый Министерством образования. Он рассчитан на учащихся 1-11 классов и содержит полный школьный курс уроков от лучших учителей России.

«Фоксфорд» – онлайн школа для учеников 3-11 классов, которая помогает готовиться в ЕГЭ и ОГЭ, олимпиадам и поступлению в вуз, а также повысить оценки или просто расширить кругозор.

Всем ребятам – от 6 до 18 лет

– Творческо-благотворительный проект «Поколение М» – кладезь полезных мастер-классов и конкурсов. На сайте можно смотреть уроки по актерскому мастерству, вокалу, дизайну, фотографии и многим другим направлениям, которые курируют настоящие звезды и профессионалы. Каждый год кураторы объявляют конкурсное задание по своему направлению и выбирают победителей. У ребят есть возможность выиграть стажировки в знаменитых модных домах, выступить на одной сцене со звездами или выставить свои картины в Третьяковской галерее. При этом каждое действие на сайте и в соцсетях проекта превращается в реальные деньги, которые идут на помощь тяжело больным ребятам. За 6 лет существования «Поколения М» собрано почти 22 миллиона рублей и сделано более 60 операций. Присоединяйтесь к проекту «Поколение М», участвуйте и побеждайте в интереснейших конкурсах, – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03