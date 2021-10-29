Еще 10 тысяч транспортных карт поступили в продажу в киоски Владивостока

Дифферинцированный тариф вводится с ноября. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Очередная партия Единых транспортных карт уже поступила в продажу в торговые точки Владивостока. 10 тысяч карточек привезли в столицу Приморья с завода-изготовителя в Кирове. По словам директора МБУ «Автоматизированный диспетчерский центр» Татьяны Бердниковой, в ближайшее время ожидается поставка еще 20 тысяч штук, так как спрос на карты большой.

Напомним, уже с 1 ноября во Владивостоке начнет действовать дифференцированный тариф. Поездки на общественном транспорте будут выгоднее именно с Единой транспортной картой. Проезд в автобусе обойдется с ней в 30 рублей, а за наличные – в 35 рублей.

– Спрос на карту действительно высок, и мы делаем все возможное, чтобы ее могли купить все желающие. Ежедневно анализируем поступающие обращения, в том числе через соцсети. Смотрим, где карт не хватает, и ставим такие киоски в приоритеты. Кроме того, ведем переговоры о продаже карт в почтовых отделениях и торговых сетях, – подчеркнула Татьяна Бердникова.

Стоит отметить, Единые транспортные карты ввели во Владивостоке в 2019 году. Однако пользоваться большим спросом они стали именно сейчас, когда разработали систему дифференцированных платежей. Только в октябре этого году пассажиры приобрели 22 тысячи карт, а за все прошлые годы – 3,5 тысячи.

По картам можно рассчитаться не только в автобусах, но и в трамваях, троллейбусах и фуникулере. Приобрести ЕТК сейчас можно более чем в 200 киосках. Также желающие могут купить брелоки или браслеты – функции у них абсолютно одинаковые. «КП-Владивосток» уже подробно рассказывала о тарифах, которые вступят в силу с 1 ноября и о преимуществах безналичной оплаты.

– По всем вопросам использования Единой транспортной карты следует обращаться по телефонам 243-82-94, 240-56-05. В выходные дни: 2605-252, 236-32-52, – отметили в администрации Владивостока.

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