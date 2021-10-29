Выпечка, эпиляция, новый бизнес: чем займутся приморцы в локдаун

Из архива КП Фото: Михаил ПАТЛИС

В Приморье ввели окончательный локдаун. С 30 октября придется предъявлять QR-код, чтобы посещать общественные места. Первая неделя ноября до 7 числа объявлена нерабочей. Многие приморцы построили планы: некоторые из них нетипичные. Об этом жители рассказали пресс-службе ЦУР Приморья.

О новом локдауне высказался глава юрцентра «Правозащита» Сергей Клименко: он сообщил, что это – возможность попробовать себя в новой сфере предпринимательства.

- Во время первого локдауна юридический бизнес полностью остановился: суды и госорганы не работали. С теми клиентами, которые у нас находились на обслуживании, мы продолжили работать, но поток существенно уменьшился. Мы с женой освоили новое направление в бизнесе – студию лазерной эпиляции, уже открываем вторую.

Для Сергея мало что изменится в нерабочие дни: они займутся стройкой и открытием новой студии.

- Я отремонтировал квартиру: поменял обои, покрасил потолки и полы. Конечно же, занимался спортом – тренировки важная часть моей жизни. Еще успел поучаствовать в конкурсе ГТО, занял третье место в качании пресса. Помимо этого, принял участие в соревновании по отжиманиям, - рассказал Егор Сорокин, мастер спорта по русскому жиму.

В новых ограничениях Егор планирует читать книги и смотреть фильмы – тренировки пройдут тоже дома. Со времен карантина 2020 года к занятиям вне спортзала он привык. В свободное время Егор планирует выпекать и лепить домашние пельмени.

- Чем еще можно заняться во время нерабочих дней? Популярный способ скоротать время – посмотреть фильмы или сериалы. Миллионы людей обсуждают корейский сериал «Игра в кальмара», а также с удовольствием делятся впечатлениями о последней части саги про Джеймса Бонда, - добавили в ЦУР ПК.

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