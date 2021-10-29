Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток
Эксклюзив kp.rukp.ru
29 октября 2021 11:41

Пробки в Шкотово вызвали затор из машин на 7 километров дороги

Медленное движение начинается со Штыково под Артемом - причем уже с 17 часов дня
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Затор начинается в Штыково под Артемом. Фото: принтскрин онлайн-карт Google

Затор начинается в Штыково под Артемом. Фото: принтскрин онлайн-карт Google

Ремонтные работы на трассе вблизи поселка Шкотово вызвали серьезный затор движения. Несколько дней желающие приехать во Владивосток двигаются из Находки по адской дороге - в пробке стоят часами. На 18:00 29 октября движение сковало почти 7 километров трассы.

Пробки в 17:00 29 октября

Пробки в 17:00 29 октября

Фото: Сергей БАЛАНОВ

На участке организовано реверсивное движение. По одной полосе машины движутся в противоположные стороны.

Ранее корреспондент редакции связался с филиалом АО «Примавтодор»: известно, что работы закончатся только на следующей неделе. Ремонт начали еще 21 октября, заторы на трассе происходят почти ежедневно.

В сервисе онлайн-карт приморцы в пробке развлекают себя как могут:

- Давайте в города. Владивосток. Вам на В, - пишет один из водителей.

ПО ТЕМЕ:

Из-за продолжающейся пробки в Шкотово организовано реверсивное движение

На трассе Владивосток-Находка-порт Восточный ведут ремонтные работы (подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03