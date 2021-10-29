Во Владивостоке из-за коронавируса закрыли 11 школьных классов и 8 групп в детсадах

За сутки во Владивостоке зарегистрировано 140 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус стал причиной закрытия на карантин 8 групп в 7 детских садах и 11 классов в 8 школах во Владивостоке. Об этом сообщили в городской администрации.

На время действия антикоронавирусных мер по учебным заведениям с проверками приходит комиссия, которая инспектирует о мерах предосторожности и проверяет их соблюдение. Однако, даже это не помогает на 100% избежать угрозы заразиться вирусом.

Эпидемиологическая обстановка в Приморском крае ухудшается. За прошедшие сутки в столице Приморья зарегистрировано 140 новых случаев заражения коронавирусом. Правительство края объявило о нерабочей неделе с 30 октября.

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