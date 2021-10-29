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Общество29 октября 2021 16:14

Во Владивостоке будут судить работницу банка, которая украла 26 миллионов рублей

Она переводила чужие деньги личные счета
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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На своей должности женщина занималась управлением денежными средствами клиентов банка.

На своей должности женщина занималась управлением денежными средствами клиентов банка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке бывшую работницу банка подозревают в краже 26 миллионов рублей. Предполагается, что женщина занималась хищением на протяжении двух лет. Зампрокурора нашел достаточно доказательств, чтобы утвердить обвинение, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Следствие выдвинуло версию, что банковская работница регулярно пользовалась своей должностью при махинациях с деньгами. Сообщается, что с 2015 по 2017 год женщина переводила деньги доверчивых вкладчиков на свои счета. Банку пришлось возмещать весь ущерб, который причинила бывшая сотрудница.

— Уголовное дело было отправлено в Ленинский районный суд Владивостока, где его рассмотрят по существу, — сообщили в пресс-службе ведомства.

На свой должности женщина занималась управлением денежными средствами клиентов банка.

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