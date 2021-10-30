Как собачки при знакомстве: пять автомобилей на дороге Владивостока поочередно врезались

Фото: dps_vl

Уникальное ДТП произошло во Владивостоке минувшим вечером. На дороге по Калинина в сторону города несколько автомобилей поочередно прижались друг к другу. Ущерб автолюбителей точно не известен. Пострадавших нет.

Очевидцы сообщают, что причиной стала невнимательность одного из водителей: он якобы отвлекся на телефон.

Кадры утекли в соцсети: приморцы гадают, что вызвало аварию. Некоторые радуются, что вовремя перестроились, некоторые назвали аварию нелепой.

Ранее в этом же отрезке дороги перевернулся грузовик, а пару дней назад набок опрокинулся джип.

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