Туристы так возмутились местом отдыха в Партизанске, что сами взялись решать проблему

Из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Туристы, побывавшие в Партизанске в Приморье, опубликовали отзыв в комментариях. Высоко оценили девственную природу, свежий воздух и лес. Однако антирекорд, по мнению авторов, поставило количество мусора. Неравнодушные приезжие собрали часть отходов самостоятельно. Предположительно, речь идет о местечке у реки Казанке.

Фото: partizansk_ves

- Были проездом в Вашем городе, заехали на речку прям при въезде в город, под мостом. Лес, река, свежий воздух, солнышко. Но поразили горы мусора вокруг. Просто ужас. Всей семьей собрали все, что смогли, в пакеты, мешки и составили в общую кучу, - рассказали неравнодушные.

С мольбой гости обратились к администрации и жителям Партизанска: готовый к вывозу мусор они просят вывезти. Местным, по их мнению, стоит понять, что гораздо приятнее приехать в чистое место и наслаждаться красотой. Для этого нужно лишь взять с собой пакет и забрать мусор в машину.

В комментариях соцсети, где гости опубликовали свой отзыв, разгорелась дискуссия. Кто-то похвалил неравнодушных, кто-то отметил, что меры бесполезны, так как отношение к природе зависит от воспитания. В любом случае приморцы сошлись во мнении, что поступок приезжих достоин похвалы.

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