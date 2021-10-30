Приморье побило очередной рекорд заражений коронавирусом за минувшие сутки

Из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье Региональный оперштаб опубликовал сводку за минувшие сутки. Накануне коронавирусом заразились 279 человек. Всего заболели 75 956.

Вылечили болезнь на треть меньше приморцев - лишь 205. Всего с начала пандемии в крае выздоровели 67 347 человек.

Два приморца не справились с болезнью и скончались. За весь период пандемии погибли 1 256 человек.

Напомним, в крае активно ведут кампанию вакцинации. Привито уже 514 545 приморцев. Темпы выросли после введения ужесточенных антиковидных мер. Медики считают, что если динамика сохранится, в ноябре и декабре в крае не будет лавинообразной заболеваемости коронавирусом.

Для вакцинации в крае работают более 200 мобильных и стационарных пунктов. Отметим, что без QR-кода о прививке или перенесенной инфекции с 30 октября 2021 года нельзя посещать общественные места в крае: бары, кофе, театры, музеи и другие культурно-досуговые учреждения. Ресторанам запретили работать ночью с 23:00 до 06:00.

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