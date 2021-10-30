В правительстве Приморья напомнили о наказаниях за пренебрежение новыми антиковидными мерами

Из архива КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье введен ужесточенный антиковидный режим. Чтобы посетить общественные места, нужны QR-коды о вакцинации, перенесенном коронавирусе, либо справка о медотводе. Для некоторых групп населения прививка от ковида обязательна. В пресс-службе правительства Приморья напомнили о штрафах для работодателей и граждан.

Напомним, первым компонентом сотрудники ряда сфер должны привиться до 15 ноября, вторым - до 15 декабря. За невыполнение грозят серьезные штрафы.

От 15 до 40 тысяч рублей - для граждан, от 50 до 150 тысяч - для предпринимателей без юридического лица, наконец, от 200 до 500 тысяч - для юридических лиц. Последним грозит приостановка деятельности на три месяца.

- Постановление не распространяется на граждан, имеющих противопоказания к прививке, - сообщили в пресс-службе, добавив, что непривитые будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Отметим, что без указанных QR-кодов приморцев не пустят в общественные места.

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