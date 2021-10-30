Усыплял и увозил: в ТВ-выпуске «Следствие вели…» расскажут историю приморского насильника

Бессменный ведущий программы Леонид Каневский. Из архива КП Фото: Борис КУДРЯВОВ

Эпизод ТВ-шоу «Следствие вели... с Леонидом Каневским» посвятят приморскому маньяку Штиберу - приморец убил два человека, в его деле больше 70 изнасилования. Дело расследовали еще в Советском Союзе, им занимались сотрудники регионального ОВД.

Маньяк орудовал в селе Камень-Рыболов в Приморье. Его преступная деятельность заняла шесть лет - за такой срок он разрушил судьбы десятков юных девушек.

Штибер действовал по единому алгоритму: на мотоцикле подъезжал к девушке, пережимал жертве сонную артерию и увозил в коляске своего ИЖ-56.

Следствию не удавалось задержать маньяка, несмотря на то, что практически сразу получили его портрет. Штибер был мастером сокрытия преступлений.

Эпизод на телеканале НТВ покажут в 16:20. Напомним, шоу посвящено громким уголовным делам - в основном, из времен СССР. За все время существования ведущим остается Леонид Каневский, заслуженный артист России.

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