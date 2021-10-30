Гарцует на фуре: в Приморье водитель большегруза счел свой автомобиль спорткаром

Фото: принтскрин видео, dps_vl

В Уссурийске водитель фуры подрезал несколько машин на дороге. Он перестроился на другую полосу, обогнал пять автомобилей и вернулся. Видеозапись с видеорегистратора просочилась в социальные сети и стало предметом споров.

- В Уссурийске водитель фуры либо пытался уберечь других от печальных последствий, либо настолько обнаглел, что на фуре гарцует, как на купе спортивном, грубо нарушая пдд, - написал автор видео.

Приморцы рассуждают, что стало причиной маневра: многие предполагают, что водитель засмотрелся и не успел затормозить, а значит, действительно предотвратил аварию. Некоторые шутят: мол, играет в дальнобойщика, и ему нужно успеть доставить груз.

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