Что с этим счастьем делать? Свою находку приморец принял за нападку мошенников

Фото: принтскрин видео, svodka25

В социальной сети приморцы обсуждают удивительную находку мужчину. Он нашел коробку для пикника, привязанную «противоугонкой», а в нем мирно сидела английская прелесть - предположительно, шотландский вислоухий либо британский кот.

- Нашли бездомную кошку, у себя оставить не можем. Теперь она ваша, - гласит сообщение «мошенников».

Мужчина спрашивает, держа породистую самку в руках, что ему делать с таким счастьем.

Разумеется, в комментариях поздравили мужчину: ему пожелали счастья в дом. Нашлись и скептики, которые утверждают, что это питомец автора видео.

Стоит отметить, история с «котом в мешке» действительно выглядит подозрительно. Неизвестно, зачем выкидывать на улицу дорогостоящее животное. Сомнение вызывает и факт, что вместо приюта питомца отдали случайному человеку.

Добавим: на различных агрегаторах объявлений Приморского края вислоухого шотландца (котенка) продают в ценовом сегменте от 7 до 60 тысяч рублей.

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