Таксисты Владивостока заняли парковочные места для инвалидов на Народном проспекте

Фото: принтскрин видео. @newsbox24.tv_

Несколько таксистов оккупировали места парковки, предназначенные для маломобильных людей, в районе супермаркета на Народном проспекте во Владивостоке. Авторы видео, опубликованного в соцсетях, утверждают, что такой сценарий наблюдается почти каждый час пик – когда обычных мест стоянки не хватает.

На кадрах женщина обращается к сотрудникам таксомоторной службы. Она спрашивает у них, являются ли они маломобильными людьми, на что получает единогласное «да».

Отвечают молодые люди с непониманием и агрессией. Автор видео уточняет, что знака, предупреждающего о водителе-инвалиде в автомобиле, у мужчин нет.

Напомним, согласно части 2 статьи 12.19 КоАП РФ, нарушение правил стоянки и остановки в отведенных для маломобильных людей местах, сулит до 5000 рублей штрафа.

В комментариях, где опубликовало видео, просят заявить о случае в ГИБДД с доказательствами. Другие же сомневаются, что хоть какая-то мера поможет.

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