Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды в Приморье в последний день октября

Ноябрь уже на пороге.
Фото: Иван МАКЕЕВ
31 октября погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. Без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +10... +15°С, пишет портал «Примпогода».
Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха +10...+12°С.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +11...+13°C.
В Находке переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +14...+16°C.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03