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Владивосток31 октября 2021 4:18

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды в Приморье в последний день октября

Температура воздуха пока что радует жителей края
Екатерина ТИХАЯ
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Ноябрь уже на пороге.

Ноябрь уже на пороге.

Фото: Иван МАКЕЕВ

31 октября погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. Без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +10... +15°С, пишет портал «Примпогода».

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха +10...+12°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +11...+13°C.

В Находке переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +14...+16°C.

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