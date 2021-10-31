Перепутала педали? Во Владивостоке кроссовер упал с подпорной стены на припаркованные авто

От падения раздался скрежет металла, который и разбудил людей. Фото: Марина КАСАТКИНА

Утро выходного явно не задалось у жителей Первомайского района Владивостока. Проживающих на Херсонской, 8, и Надибаидзе, 1, разбудил громкий хлопот и скрежет металла. Как оказалось, прямо под окнами домов с подпорной стены упал кроссовер. Nissan Juke приземлился между двумя припаркованными авто.

По словам очевидцев, ЧП произошло в 09:30. За рулем кроссовера находилась женщина. Свидетели предполагают, что водитель попросту могла перепутать педали и машина скатилась с верхней дороги.

В подробностях происшествия еще предстоит разобраться специалистам. Сейчас выясняется, есть ли пострадавшие.

Напомним, в середине сентября на этом же месте с подпорной стены упал пикап с людьми. Машина угодила на Lexus и Nissan, к счастью, обошлось без жертв.

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