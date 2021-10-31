Си Цзиньпин: развитие Китая принесет выгоду всему миру

Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин 30 октября по видеосвязи принял участие в 16-м саммите руководителей «Группы двадцати». Он заявил, что Китай продолжит углублять политику реформ и открытости, используя преимущества своего рынка и раскрывая потенциал внутреннего спроса. Большое внимание, по словам китайского лидера, будет уделено усилению защиты прав интеллектуальной собственности. Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что развитие Китая принесет выгоду всему миру.

Смотреть видеосюжет Выступление Си Цзиньпина на саммите G20

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