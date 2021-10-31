Душераздирающий крик заполнил район. Неравнодушные жители Владивостока сняли с крыши мужчину

Мужчина оказался ночью на крыше высотки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Воскресенье оказалось крайне богато на неприятные события для жителей мыса Чуркина во Владивостоке. Как ранее сообщала «КП-Владивостоке», между Херсонской, 8, и Надибаидзе,1, с подпорной стены упал автомобиль. На данный момент удалось выяснить, что обошлось без пострадавших. Однако это далеко не все происшествия – ночью неравнодушным горожанам буквально пришлось вытаскивать с крыши многоэтажки мужчину.

События также развернулись на Надибаидзе,1. Очевидцы поделились подробностями ЧП с «КП-Владивосток».

– Проснулись около трех часов ночи от криков: «Спасите, помогите!». На крыше соседней девятиэтажки находился мужчина, зацепился за какую-то перекладину, наполовину свесившись с края, – рассказала редакции местная жительница.

На помощь к человеку в беде бросился муж девушки и еще один парень. По словам очевидцев, мужчине на вид за 40, он был явно в неадекватном состоянии, то ли пьяный, то ли под действием каких-то запрещенных веществ. Ребята позвонили в полицию, но видя, что минуты промедления могут стоить жизни, решили действовать сами. Общими усилиями удалось вернуть горемыку на твердую поверхность, после чего для него вызвали скорую и передали в руки врачей.

К счастью, благодаря неравнодушию окружающих в этот раз обошлось без трагедии.

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