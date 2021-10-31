Не проходит оплата по транспортной карте? Рассказываем что делать и сколько заплатить наличными

Новый тариф в общественном транспорте начнет действовать уже завтра. Фото: Милана СОКОЛ

С 1 ноября в столице Приморья начнет действовать дифференцированный тариф в общественном транспорте. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», благодаря транспортной карте можно будет сэкономить на поездках. Однако в связи с перепрограммированием платежных терминалов в транспорте в первую неделю возможны технические сбои. О том, как действовать в такой ситуации и сколько платить, если карта не читается, рассказали сотрудники управлении транспорта администрации Владивостока.

– Если технический сбой произошел при оплате транспортной картой – проезд необходимо оплатить наличными в размере 30 рублей. Если не срабатывает банковская карта – сумма оплаты наличными составит 32 рубля, – отметили специалисты.

Напомним, одна поездка без транспортной карты и за наличный расчет обойдется пассажиру во Владивостоке в 35 рублей. Тариф на проезд в электротранспорте останется прежним – 20 рублей.

По словам сотрудников управления транспорта городской администрации, за короткое время, буквально за несколько часов предстоит настроить сотни валидаторов, поэтому с 1 по 7 ноября в системе возможен технический сбой. Неполадки планируется выявлять и оперативно устранять.

О случаях технического сбоя необходимо сообщать по тел.: 243-82-94, 240-56-05.

Специалисты администрации Владивостока рассказали о стоимости проезда при технических неполадках. Фото: vlc.ru

ПО ТЕМЕ

Где купить транспортную карту во Владивостоке, как пополнить баланс и чем она отличается от брелока, рассказали специалисты

На актуальные вопросы пассажиров ответила директор «Автоматизированного диспетчерского центра» (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03