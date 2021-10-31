Во Владивостоке из горящей квартиры спасли бабушку с внуками

Пожар случился в многоквартирном доме во Владивостоке. Фото: Милана СОКОЛ

Последний день октября семья из Первомайского района Владивостока запомнит надолго. В многоэтажке на улице Гульбиновича случился пожар, в квартире в это время находилась пожилая женщина с двумя детьми. Благодаря своевременному обращению и оперативным действиям пожарных обошлось без пострадавших.

Тревожный вызов с Гульбиновича поступил оперативному дежурному МЧС в 08:16. Спустя четыре минуты на место уже приехали первые пожарные расчеты. Во время обследования специалисты выяснили, что в квартире на четвертом этаже горит мебель. В помещении находились маленькие дети и пожилая женщина. Семью быстро эвакуировали по лестничным маршам.

– Приступив к тушению, в 08:22 огнеборцы локализовали пожар, а в 08:30 полностью ликвидировали. Общая площадь горения составила пять квадратных метров. К тушению были привлечены 13 человек личного состава и семь единиц техники, – отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.