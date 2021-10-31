Во Владивостоке полыхает крыша алкомаркета

ЧП произошло на проспекте 100-летия Владивостока. Фото: принтскрин видео.

Очевидцы сообщают о клубах дыма на проспекте 100-летия Владивостока, 26. В многоэтажке находится сразу несколько торговых точек и жилые помещения. На кадрах отчетливо видно, что языки пламени распространяются по кровле алкомаркета, расположенного на первом этаже дома.

На данный момент подробности происшествия выясняются, не исключено, что кто-то скинул на крышу окурок. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны города в 16:26. Уже спустя четыре минуты на место приехали первые пожарные расчеиы.

– В 16.45 пожар был локализован, а в 17.26 – полностью ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал. Общая площадь горения составила 30 квадратных метров, рассказали «КП-Владивосток» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В тушении участвовали девять человек личного состава и 3 спецмашины.

Напомним, буквально на этой недели от огня сильно пострадала другая торговая точка. Около 700 квадратных метров рынка на Некрасовской попросту выгорели. Сейчас продавцы распродают остатки продукции прямо на улице.

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