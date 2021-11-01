Нерабочая неделя во Владивостоке началась с пустых дорог

Фото: ТК «Владивостокская»

Дополнительные «антиковидные» ограничения, предполагающие, в том числе, и «нерабочие дни», стартовали в Приморском крае с понедельника, 1 ноября. Для Владивостока эта неделя началась очень необычно. В традиционные утренние часы пик на дорогах практически без пробок. Согласно сервису Яндекс-карты, с 8 до 9 утра в городе 1 балл.

Если быть точнее, то особый режим объявлен в стране с 30 октября. Но поскольку были выходные, различия мало кто заметил, а вот в понедельник стало ясно, очень многие приморцы откликнулись на предложение посидеть дома.

- У меня сегодня обычный рабочий день, но когда я в 8 утра спустился во двор к машине, оказалось, что большинство моих соседей остались дома и сладко спят. Судя по количеству машин на придомовой парковке. Работаю в центре, живу на Нейбута, по дороге обычно собираю несколько пробок. Но сегодня все пусто. В итоге доехал за 15 минут, сижу на работе один, - рассказал житель Владивостока, и его ситуация сегодня вполне типичная.

Во многом отсутствие пробок связано и со школьными каникулами, которые начались сегодня во многих образовательных учреждениях города. Еще стоит добавить, что и без особого режима нынешняя рабочая неделя в 2021 году была укороченной из-за Дня народного единства 4 ноября. Предполагалось, что россияне будут работать с понедельника по среду, а потом четыре дня отдыхать.

Важно: с 30 октября в Приморском крае внедрены дополнительные ограничения, призванные препятствовать распространению коронавируса. Они включают самоизоляцию жителей Приморья в возрасте 60+, работы общепитов «на вынос» с 23.00 до 6.00, введения системы QR-кодов при посещений мест общепита, учреждений культуры и спорта.

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