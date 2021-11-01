В Приморье 1 ноября дождливо и прохладно

В крае возможна морось Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье 1 ноября погоду диктует поле повышенного атмосферного давления. В Крае прохладнее, чем в минувшие выходные. Переменная облачность, на юге возможны дожди. Ветер умеренный северо-западный, в некоторых районах ветра усилятся. От 3 до 13 градусов тепла.

Во Владивостоке переменная облачность. Вечером в дальневосточной столице возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +8...+10°С.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром переменных направлений слабый. Температура воздуха +8...+10°C.

В Находке переменная облачность, вечером кратковременный дождь. Ветер в течение дня переменных направлений. Температура воздуха +10...+12°C.

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