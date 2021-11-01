Очевидцы о вводе ЕТК во Владивостоке: «Ни в одном киоске ни транспортных карт, ни браслетов»

Транспортная карта позволяет проехать в автобусе за 30 рублей по новым тарифам Фото: Антон ПИКУС

В дальневосточной с первого ноября действуют нововведения в общественном транспорте. Появилась единая транспортная карта (ЕТК), введен дифференцированный тариф: цена за проезд теперь разная и зависит от способа оплаты. Если использовать ЕТК, цена составит 30 рублей. При оплате банковской картой спишется 32 рубля, а наличными придется отдать 35 рублей. Жители сообщают, что в киосках нет ни транспортных карт, ни браслетов.

- Ни в одном киоске нет в наличии транспортных карт, браслетов и брелоков тоже. Даже в центре города. Подскажите, пожалуйста, когда будут? К кому с этим вопросом можно обратиться? - спрашивают в чате администрации Владивостока.

Фото: предоставлено КП

Редакция ждет комментариев представителей мэрии.

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