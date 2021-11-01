Живодер, укравший и съевший пса в Артеме, заключен под стражу

Злоумышленник и погибший трехмесячный щенок Лео. Фото: УМВД Приморского края

В конце сентября с щенком Лео приключилась трагедия. Неизвестные выкрали его прямо с участка, затем хозяйке сообщили, что скоро собаку могут съесть. Женщина сначала не поверила, но когда оказалась на месте и встретилась с предполагаемым злоумышленником, было слишком поздно. Хозяйка сама привела живодера в полицию. История подходит к концу: злоумышленнику грозит ответственность, мужчина под стражей.

В отделе полиции, как сообщили в пресс-службе МВД Артема, он дал признание. Ранее виновник был судим за кражи.

- Со слов задержанного, увидев собаку, которая гуляла на улице без хозяев, он забрал ее и отвел домой, после чего убил и употребил в пищу, - гласит сообщение органов. Живодер добавил, что был сильно пьян.

Первоначально дознавателем отдела полиции было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Хозяйка сообщила, что не согласна с мерой. В итоге в ходе расследования действия виновного были переквалифицированы на часть 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (Жестокое обращение с животными).

Мужчине грозят принудительные работы от трех до пяти лет, либо лишение свободы на аналогичный период.

ПО ТЕМЕ:

«Они беспринципные»: В Артеме собутыльники съели пса, которого хозяйка ждала еще до рождения

Анна, владелец щенка, опубликовала ужасающую историю в социальных сетях (подробнее..)

«Четвероногие не виноваты»: во Владивостоке атаки псов вызвали новый ответ догхантеров

Местные начали бороться с бездомными животными своими способами (подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03