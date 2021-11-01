В Находке дети разгромили тыквенную фотозону перед школой

Фото:@nhk_off
Детский вандализм запечатлели на камеры видеонаблюдения в Находке. На кадрах мальчик и девочка возле школы иностранных языков разрушают хэллоуинские тыквы. Об инциденте в социальных сетях рассказали работники учебного заведения, которые украшали территорию.
- Украсили к Хэллоуину школу иностранных языков «Lingos» на улице Постышева,13. И все разгромили дети. Хотелось бы, чтобы родители узнали свое чадо, - пишут сотрудники.
На кадрах видно, как днем мальчик с собакой забирается на крыльцо школы, пинает и кидает тыквы по школьному участку. Несколько тыкв раскололись надвое.
Вечером к разрушителю присоединилась девочка. Мальчик продолжал громить украшения и играть в футбол с тыквами. Девочка пыталась помочь сохранить атмосферу празднику и возвращала украшения на место, но хулиганить спутнику не мешала.
К Хэллоуину у приморцев двоякое отношение. Однако в комментариях в соцсетях малолетних разрушителей единогласно осудили.
- Какая разница, какой и чей праздник? Наказывать надо за такие поступки. Это порча имущества, - отмечают жители Приморья
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