В Находке дети разгромили тыквенную фотозону перед школой

Фото:@nhk_off

Детский вандализм запечатлели на камеры видеонаблюдения в Находке. На кадрах мальчик и девочка возле школы иностранных языков разрушают хэллоуинские тыквы. Об инциденте в социальных сетях рассказали работники учебного заведения, которые украшали территорию.

- Украсили к Хэллоуину школу иностранных языков «Lingos» на улице Постышева,13. И все разгромили дети. Хотелось бы, чтобы родители узнали свое чадо, - пишут сотрудники.

На кадрах видно, как днем мальчик с собакой забирается на крыльцо школы, пинает и кидает тыквы по школьному участку. Несколько тыкв раскололись надвое.

Вечером к разрушителю присоединилась девочка. Мальчик продолжал громить украшения и играть в футбол с тыквами. Девочка пыталась помочь сохранить атмосферу празднику и возвращала украшения на место, но хулиганить спутнику не мешала.

К Хэллоуину у приморцев двоякое отношение. Однако в комментариях в соцсетях малолетних разрушителей единогласно осудили.

- Какая разница, какой и чей праздник? Наказывать надо за такие поступки. Это порча имущества, - отмечают жители Приморья

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