Пристыдили прилюдно. Во Владивостоке любителю хаотичной парковки намекнули на его место

Фото: принтскрин видео, news_125rus

В краевой столице оригинально «наказали» очередного любителя парковаться где попало. Водителя пристыдили за блокировку въезда к мусорным бакам. Автор выложил видео в соцсети - он, предположительно, хозяин автомобиля.

- Полярная, 3. Утром в субботу. Накидали на машину мусора, куда обращаться, чтобы наказали? - подписано видео.

Приморцы в комментариях автора не поддержали:

- Разве не ясно, что не нужно ставить свои ведра где попало? - пишут жители. Большинство согласны со своеобразным наказанием парковщика.

Напомним, во Владивостоке мера, кажется, становится трендом. Недавно таким же образом пристыдили другого автолюбителя за парковку у мусорного бака.

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