Во Владивостоке водитель большегруза надолго перекрыл «зебру» у жилого дома

Во Владивостоке фура припарковалась возле жилого дома и мешает людям спать Фото: instagram.com/primorye_online

Жители Эгершельда жалуются на припаркованные вдоль дорог большегрузы. По их словам, они занимают много места, часто нарушают ПДД, закрывают обзор, подолгу не глушат двигатели, загрязняя воздух и мешая людям спать. Очередного нарушителя сняли в районе улицы Верхнепортовая, 78, прямо на «зебре». Своим возмущением горожане поделились в социальных сетях.

- Парковка фур не знает границ. Пешеходный переход не проблема, парковка вторым рядом тоже. Всю ночь работают двигатели. Создают шум и аварийные ситуации. ГИБДД на обращения граждан не реагирует, - пишет автор поста.

В этой ситуации некоторые поддержали водителя грузовика. По словам людей, во Владивостоке отсутствуют дороги для большегрузов, а порты находятся в черте города, поэтому просто негде парковаться.

- В порт пускают в строго определенное время. Если приехал чуть раньше, надо постоять 10-15 минут, а негде. Жителей понять можно, но у водителя нет другого выхода, - объясняют владивостокцы.

Однако некоторые предлагают радикальные меры.

- Порт нужно закрыть, и все будет тихо. Люди спать хотят, а там пароходы выгружают, шумят. И вообще город закрыть для фур навсегда. Пускай выгружаются где-нибудь под Артемом, - пишут недовольные жители.

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