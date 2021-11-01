В селе под Партизанском обнаружили очаг лихорадки рогатого скота

Из архива КП Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Россельхознадзор выявил очаг опасного заболевания у рогатых во Владимиро-Александровском селе. Животные болеют лептоспирозом (водная лихорадка) – заболевание одинаково опасно для человека и животного.

В пресс-службе Россельхознадзора Приморья пояснили, что очаг выявили путем лабораторного исследования. Сыворотки крови взяли у 20 копытных: коров и быков. Антитела выявили в трех пробах. Специалисты посоветовали ввести жесткие ограничения, чтобы не допустить эпидемий лептоспироза.

Водная лихорадка – инфекционная болезнь, она встречается во всех регионах мира и поражает очагами. По опасности лептоспироз сравним с туберкулезом, заражают им мелкие грызуны, насекомые и хищники. Здоровые животные могут заболеть им через воду и корма, а люди – разделывая мясо больного животного, а также через воду (при купании) и даже при хождении по мокрой почве. Возможны летальные исходы при тяжелом течении заболевания.

От инфекции проводят вакцинацию – как животным, так и людям в случае нужды (например, при работе на сельскохозяйственном предприятии), однако прививка профилактическая.

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