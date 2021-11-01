Выкинули, как хлам: бесхозная злая собака терроризирует жителей приморских дач

Из архива КП

На одном из дачных участков Приморья жители бьют тревогу: очередная агрессивная собака завелась на территории поблизости. По ночам она лает, на людей, бывает, кидается. Причина, говорит автор клика о помощи, стара как мир: хозяин умер, а дочка решила вывезти пса на дачу как ненужный хлам.

Фото: dpscontrol

- Люди, да будьте вы уже людьми! Собака диковата, кидается на людей, изначально страшно было выходить за ворота, сейчас уже привыкли. Всю ночь она бегает и лает, поднимая весь аул на уши! Раньше хоть раз в 2 дня [дочь умершего хозяина] приезжала кормить, а сейчас и вовсе не приезжает, - пишет дачница.

Автор уточняет, что приморцы кричат об агрессивных собак только лишь от того, что сами выкидывают домашних питомцев.

- Боюсь представить, что ждет эту бедную собаку... Зима, холод, голод, или ее отравят, или машина собьет, - рассуждает жительница, добавляя, что из-за таких хозяев она «подобрала» уже два бездомных пса к себе домой.

В комментариях приморцы во мнениях разделились: кто-то обвиняет нынешнюю хозяйку пса, кто-то просит усыпить животное, а кто-то утверждает, что пес – такая же недвижимость, как и остальное имущество, переходящее по наследству.

Бесхозные собаки – головная боль для всего Приморья, как и для многих других регионов России. В крае активизировались догхантеры, так как люди не могут дождаться мер от властей. В конце октября в эфире «КП-Владивосток» адвокаты рассказали, что нужно предпринять для улучшения ситуации.

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