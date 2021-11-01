Пожарные потушили больше 200 гектаров леса в Приморье

Из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморском крае не фиксируют ни одного лесного возгорания на 1 ноября. Всего за выходные специалисты МЧС потушили более 200 гектаров лесных насаждений, охваченных огнем.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, за прошедшие сутки ликвидировали три крупных природных пожара – в Находкинском и Уссурийском ГО, в Хорольском МО. Общая площадь составила 85 гектаров леса. Днем ранее, в субботу, 30 октября, потушили еще 100 гектаров возгораний.

Согласно сводке МЧС Приморья по чрезвычайным ситуациям, По состоянию на 7:00 1 ноября, на территории края выявлено девять термических точек в пяти муниципальных образованиях. На территории Кавалеровского, Ольгинского и Хасанского муниципальных районов, Лазовского, Тернейского и Хорольского муниципальных округов, а также Уссурийского ГО все еще возможны локальные лесные возгорания до 4 класса опасности.

Основной причиной возгораний все еще остается неосторожное и безответственное отношение к огню в лесу. В ведомстве напомнили: штраф приморцам за нарушение правил безопасности в лесу доходит до 1 миллиона рублей.

Напомним, ранее о пожароопасности рассказывал Борис Кубай, глава Примгидромета. Штормовые предупреждения (4 класс опасности возгораний) выпускались регулярно, однако на следующей неделе прогнозируются осадки и влажность. Пока что краю не грозят крупные лесные пожары.

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