В пункты вакцинации Приморья привлекают студентов медвузов

Из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В лечебные учреждения Приморского края привлекли 88 студентов-волонтеров из медицинских вузов. Ребята работают операторами, чтобы консультировать население по вопросам вакцинации, для работы с электронными сведениями, созданием анкет и системами учета. На прошлой неделе в день прививались от пяти до семи тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, студенты Владивостокского базового медколледжа, ординаторы и студенты вузов приглашены, чтобы снизить нагрузку на врачей.

В прошлогоднюю осень, когда рост заболеваемости был также высок, применялась аналогичная практика. Студенты работали в поликлиниках, колл-центрах, регистратурах.

Напомним, Приморье побило антирекорд по количеству заболевших. За минувшие сутки обнаружили еще 286 случаев заражения COVID-19. Прививку сделали 521 106 жителей (более 3 тысяч за воскресенье, 31 октября).

С 1 по 7 ноября пункты вакцинации работают по графику и без выходных.

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